Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання

Уряд прийняв відповідну постанову

Кабінет Міністрів прийняв постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово захоплених територіях.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Тelegram

"Студентів, які є ВПО або перебувають на ТОТ, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання – рішення уряду. Сьогодні урядом прийнято відповідну постанову. Вона розроблена за дорученням Президента України Володимира Зеленського", - ідеться в повідомленні.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти студентів, які проживають на тимчасово окупованій території, а також, де йдуть воєнні (бойові) дії або тимчасово захоплені чи оточені. Постанова дозволяє перевести на навчання за державні кошти внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

У Мінреінтеграції зауважили, що таку можливість отримали діти загиблих захисників України та учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.