НОВИНИЗідно з новим рішенням уряду, українців з окупованих територій, які не мають документів, що засвідчує особу, або військово-облікового документа, можуть зарахувати на підставі свідоцтва про народженняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій
Фото: dduvs.dp.ua
Кабмін затвердив новий порядок вступу до вишів для українців з окупованих територій. Зокрема, було змінено перелік обов'язкових документів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, згідно з новим рішенням уряду, українців з окупованих територій, які не мають документів, що засвідчує особу, або військово-облікового документа, можуть зарахувати на підставі свідоцтва про народження.
При цьому вони також повинні зобов'язатися оформити перелічені вище документи в майбутньому.
Також за дорученням Президента Уряд схвалив механізм, що допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів, зазначив прем'єр.
"Ми ухвалили порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн", - поінформував Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві освіти назвали кінцевий термін для вступу в університети випускників з прифронтових зон.
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08 10 2022 19:51 МЕДІА
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