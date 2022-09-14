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У Міністерстві освіти назвали кінцевий термін для вступу в університети випускників з прифронтових зон

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що такі абітурієнти мають можливість вступати до закладів фахової передвищої до 29 вересня.
У Міністерстві освіти назвали кінцевий термін для вступу в університети випускників з прифронтових зон Фото: vidomosti-ua.com

"МОН інформує, що вступна кампанія для вступників із тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій України триває. Відповідний лист надіслано керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти, сьогодні, 13 вересня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Прийняття заяв та проведення вступних випробувань, які містять співбесіди та творчі конкурси, можуть відбуватись впродовж усієї вступної кампанії аж до кінцевого терміну.

Точний графік кожен заклад освіти визначає самостійно.

У МОН розповіли, що університетам для таких абітурієнтів дали можливість створити небюджетні конкурси, які не потребують попереднього погодження з міністерством.

Окрім цього у вступників із прифронтових та окупованих територій є можливість потрапити на бюджетне навчання з отриманням стипендії.

Але лише за умови наявності незайнятих бюджетних місць із основної вступної кампанії.

"Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня", – зазначили в МОН.

Раніше повідомлялось, що київські школярі зможуть отримувати щомісяця по 1000 гривень.

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14 09 2022 11:20
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