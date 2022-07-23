Як вступити до медичного вишу - МОЗ оприлюднило алгоритм

Для цього треба обрати спеціальність галузі знань 22 "Охорона здоров’я"

Міністерство охорони здоровʼя оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів, які бажають стати лікарями чи фармацевтами.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, алгоритм вступу до закладів вищої медичної освіти (ЗВО) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я" такий.

Визначитися зі спеціальністю (конкурсною пропозицією) та закладом вищої освіти, до якого плануєте вступати.

Скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у період з 18 липня до 10 серпня 2022 року (основна сесія).

Ознайомитися з переліком та підготувати необхідні документи для вступу на перший курс для вступників на базі повної загальної середньої освіти. Можна подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення і до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Зареєструвати електронний кабінет вступника ось тут і завантажити необхідні документи з 1 липня. Прийом заяв та документів через цей кабінет триватиме до 23 серпня.

Пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури (не пізніше як за день до завершення прийому заяв).

Дочекатися оприлюднення списку рекомендованих до вступу випускників з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету - до 29 серпня.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на місця державного та регіонального замовлення розміщується на вебсайті ЗВО, а також відображається в кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на небюджетні місця на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, відбувається з 18:00 2 вересня.

У разі отримання рекомендації треба виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення - до 18:00 2 вересня.

Дати зарахування: