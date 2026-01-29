Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вступ України до ЄС у 2027 році неможливий – Мерц

29 січня 2026, 09:51
Вступ України до ЄС у 2027 році неможливий – Мерц
Wikipedia
Проте, за його словами, Київ має отримати довгострокову перспективу членства.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у середу, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим. Про це повідомляє dpa після його переговорів з партнерами по коаліції в Берліні.

"Про вступ 1 січня 2027 року не може бути й мови. Це неможливо", - наголосив Мерц. 

Він додав, що будь-яка країна, яка прагне приєднатися до ЄС, спочатку повинна відповідати Копенгагенським критеріям, а їхнє виконання зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що Україні потрібна довгострокова перспектива вступу. 

"Ми можемо повільно наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нереальний", - зазначив канцлер.

Щодо війни з росією, Мерц додав, що зараз пріоритетом є підтримка безпосередніх переговорів між Києвом та Москвою. 

"Ми перебуваємо в тісному контакті з делегаціями США та України. Ми супроводжуємо ці переговори великою підтримкою та великою надією, що вони завершаться якомога швидше", - сказав він.

Позицію Мерца доповнив його колега по партії, міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, який наголосив, що Україна заслуговує на справедливий шанс приєднатися до ЄС. 

"Для створення міцної архітектури миру в Європі необхідно, щоб Україна мала реалістичну перспективу вступу до ЄС", - зазначив він.

Вадефуль додав, що для Києва не може бути скорочених шляхів до членства, і порівняв ситуацію з процесом для країн Західних Балкан. На його думку, забезпечення перемоги України у боротьбі з російською агресією є ключовим інтересом Німеччини та Європи.

 
УкраїнаЄвросоюзвступФрідріх Мерц

