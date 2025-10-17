У Європарламенті окреслили модель вступу України до ЄС з окупованими територіями

Переговори про вступ будуть вестися з урядом України в межах міжнародно визнаних кордонів, а непідконтрольні наразі регіони приєднаються до ЄС після відновлення контролю.

Європейський Союз може прийняти Україну до свого складу навіть за умови тимчасової окупації частини її територій. За словами доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Галера, в такій ситуації можливий сценарій, подібний до вступу Західної Німеччини або Кіпру.

Про це Галар заявив в інтерв’ю Європейській правді.

"Навіть якщо на момент укладення перемир’я не вся територія України перебуватиме під контролем уряду це не стане перешкодою для початку переговорів про вступ", - наголосив євродепутат.

Він нагадав, що Західна Німеччина свого часу стала членом ЄС (тоді — Європейської Спільноти), хоча не контролювала Східну частину. Після возз’єднання країни право ЄС автоматично поширилось і на ці території.

Аналогічна ситуація існує сьогодні з Кіпром: острів є членом ЄС, хоча північна його частина не контролюється центральною владою. Водночас право ЄС юридично поширюється на всю територію держави і вступить у силу повністю, щойно питання возз’єднання буде вирішене.

Галер підкреслив, що предметом переговорів про вступ буде вся Україна у міжнародно визнаних кордонах, навіть якщо фактично уряд тимчасово не контролює деякі її частини.

"Нашим партнером буде український уряд, а не частина території. А регіони, які перебуватимуть під тимчасовою окупацією, приєднаються до ЄС у момент відновлення українського контролю", - сказав депутат.

За словами Галера, тимчасово окуповані регіони зможуть пройти адаптацію до законодавства ЄС окремо — через перехідні періоди, коли на них поступово поширюватимуться норми європейського ринку та права.

"Коли Україна вступить до ЄС, перехідні періоди застосовуватимуться тільки до підконтрольних територій. Якщо з часом звільняться інші частини для них ці перехідні механізми почнуться окремо, з моменту відновлення контролю", - пояснив Галер.

Євродепутат наголосив: факт тимчасової окупації не стане юридичною чи політичною перешкодою для членства України в ЄС. Головне це збереження міжнародного підходу до України як до єдиної, суверенної держави.