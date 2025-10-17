У Європарламенті окреслили модель вступу України до ЄС з окупованими територіями
Європейський Союз може прийняти Україну до свого складу навіть за умови тимчасової окупації частини її територій. За словами доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Галера, в такій ситуації можливий сценарій, подібний до вступу Західної Німеччини або Кіпру.
Про це Галар заявив в інтерв’ю Європейській правді.
"Навіть якщо на момент укладення перемир’я не вся територія України перебуватиме під контролем уряду це не стане перешкодою для початку переговорів про вступ", - наголосив євродепутат.
Він нагадав, що Західна Німеччина свого часу стала членом ЄС (тоді — Європейської Спільноти), хоча не контролювала Східну частину. Після возз’єднання країни право ЄС автоматично поширилось і на ці території.
Аналогічна ситуація існує сьогодні з Кіпром: острів є членом ЄС, хоча північна його частина не контролюється центральною владою. Водночас право ЄС юридично поширюється на всю територію держави і вступить у силу повністю, щойно питання возз’єднання буде вирішене.
Галер підкреслив, що предметом переговорів про вступ буде вся Україна у міжнародно визнаних кордонах, навіть якщо фактично уряд тимчасово не контролює деякі її частини.
"Нашим партнером буде український уряд, а не частина території. А регіони, які перебуватимуть під тимчасовою окупацією, приєднаються до ЄС у момент відновлення українського контролю", - сказав депутат.
За словами Галера, тимчасово окуповані регіони зможуть пройти адаптацію до законодавства ЄС окремо — через перехідні періоди, коли на них поступово поширюватимуться норми європейського ринку та права.
"Коли Україна вступить до ЄС, перехідні періоди застосовуватимуться тільки до підконтрольних територій. Якщо з часом звільняться інші частини для них ці перехідні механізми почнуться окремо, з моменту відновлення контролю", - пояснив Галер.
Євродепутат наголосив: факт тимчасової окупації не стане юридичною чи політичною перешкодою для членства України в ЄС. Головне це збереження міжнародного підходу до України як до єдиної, суверенної держави.