CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні етап вступної кампанії планують провести у традиційні для вступників та закладів терміни - в липні 2022 року. Абітурієнти подаватимуть менше копій документів, а єдине фахове випробування у форматі ЗНО буде розширено на більшу кількість спеціальностей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вступна кампанія-2022: коли стартує та які зміни чекають на абітурієнтів
Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.
Основні новації прийому вступників у 2022 році
- розширення можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;
- удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
- скорочення переліку паперових копій документів, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
- розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО - у 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей: 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини";
- зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до вишів;
- зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності - другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім - фізику або біологію;
- для вступників на спеціальності 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.
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