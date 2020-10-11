У 2020 році для навчання за регіональним або Держзамовленням до ПТУ вступили понад 106 тис. абітурієнтів
"У 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням було виділено 117 861 місце, з них 105 741 місце регіонального замовлення та 12 102 місця державного замовлення. Відповідно у 2020 році до закладів професійно-технічної освіти прийнято 106 402 випускники, з них за регіональним замовленням 95 930 осіб, за держзамовленням – 10 472 абітурієнти", – сказав на брифінгу заступник міністра освіти і науки Ігор Грабарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Отже, регіональне замовлення виконано на 91%, а держзамовлення – 86%. За його словами, порівняно з 2019 роком набір абітурієнтів за регіональним замовленням збільшився на 6%, а за держзамовленням – на 1%.
У Міносвіти зазначили, що Одеська область виконала своє регіональне замовлення щодо абітурієнтів профтехнічних закладів на 100%, Запорізька – 98% і Харківська область – 97%. Щодо лідерів з виконання держзамовлення, то ними стали Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області.
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