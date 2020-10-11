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У 2020 році для навчання за регіональним або Держзамовленням до ПТУ вступили понад 106 тис. абітурієнтів

У 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням до закладів професійно-технічного закладу надійшло 106 тис. 402 абітурієнти, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
У 2020 році для навчання за регіональним або Держзамовленням до ПТУ вступили понад 106 тис. абітурієнтів Фото: maup.com.ua

"У 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням було виділено 117 861 місце, з них 105 741 місце регіонального замовлення та 12 102 місця державного замовлення. Відповідно у 2020 році до закладів професійно-технічної освіти прийнято 106 402 випускники, з них за регіональним замовленням 95 930 осіб, за держзамовленням – 10 472 абітурієнти", – сказав на брифінгу заступник міністра освіти і науки Ігор Грабарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Отже, регіональне замовлення виконано на 91%, а держзамовлення – 86%. За його словами, порівняно з 2019 роком набір абітурієнтів за регіональним замовленням збільшився на 6%, а за держзамовленням – на 1%.

У Міносвіти зазначили, що Одеська область виконала своє регіональне замовлення щодо абітурієнтів профтехнічних закладів на 100%, Запорізька – 98% і Харківська область – 97%. Щодо лідерів з виконання держзамовлення, то ними стали Дніпропетровська, Харківська та Запорізька області.

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10 11 2020 13:18
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