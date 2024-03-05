Президент Угорщини підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Це перше рішення новообраного глави республіки.

5 березня Угорщина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Про це йдеться на сайті президента Угорщини.

Тамаш Шуйок підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до Альянсу.

Це перше рішення Шуйока на посту глави держави.

Нагадаємо, що 26 лютого парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО. За відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шестеро виступили проти. 2 березня документ підписав спікер паррламенту Угорщини Ласло Кьовер. Угорщина стала останньою державою, яка ратифікувала заявку Стокгольма. Перед нею Була Туреччина.