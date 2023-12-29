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Парламент Туреччини навряд чи голосуватиме щодо заявки Швеції на вступ до НАТО раніше ніж у середині січня

29 грудня 2023, 09:23
Парламент Туреччини навряд чи голосуватиме щодо заявки Швеції на вступ до НАТО раніше ніж у середині січня
Фото: Прямий
Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами.

Турецький парламент, ймовірно, відкладе голосування щодо протоколу про вступ Швеції до НАТО щонайменше до середини січня.

Про це повідомляє BNN.

Зазначається, що схвалений комітетом закордонних справ парламенту Туреччини протокол про вступ Швеції в НАТО, перш ніж стати законом, має пройти 600-місний парламент, де домінує правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Стверджується, що попри можливість скликати спеціальну сесію, більш імовірно, що голосування буде відкладено до запланованого повернення парламенту 15 січня.

У той час, як у парламенті буде двотижнева перерва, графік також "залежить від переговорів з американцями".

Через протидію з боку Туреччини й Угорщини плани Стокгольма не можуть пройти необхідне узгодження вже трохи більш як півтора року.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

 

ШвеціяНАТОвступЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

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