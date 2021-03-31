Студентку в Львові хлопець вбив через ревнощі - поліція

Затриманий за підозрою у вбивстві у Львові 19-річної студентки з Дніпропетровщини зізнався, що до злочину його штовхнули ревнощі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі ЗМІ повідомив керівник Львівського районного управління поліції Павло Гарасим.

"Це на ґрунті ревнощів, побутових проблем виник такий конфлікт. Надалі йому вже важко пояснити свої дії", - прокоментував Гарасим.

Як зазначив поліцейський зі слів підозрюваного, той закінчив коледж комп’ютерних технологій, але на даний час не працює, займався програмуванням. Пара зустрічалася близько двох років. Квартири для зустрічей винаймали подобово. В цій, де сталося вбивство, молоді люди перебували одну добу і продовжили оренду на другу.

Знаряддям убивства став ніж, який був у квартирі. Ним хлопець наніс 9 ножових поранень в область грудної клітки та втік через вікно. Тіло вбитої в кімнаті за кілька годин знайшла власниця квартири, яка й повідомила в поліцію.

В поліції зазначають, що зараз поки що почули лише сторону обвинувачуваного, надалі будуть спілкуватися з родичами та подругами дівчини, щоб з’ясувати всі обставини.

Читайте також: В Австрії напали на українських підлітків, один у лікарні з ножовими пораненнями