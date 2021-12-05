Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"

В Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції "скіфського золота"
Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність "скіфського золота" має винести рішення 14 вересня 2021 року.
Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота" Фото: EPA/UPG

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству "Укрінформ" від пресслужби суду.

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року.

Рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть.

Рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

В Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції "скіфського золота".

Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Нагадаємо, що Україна домоглася відводу судді у справі «скіфського золота»

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2021 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.