Суд арештував екс-керівників "Укргазбанку"
Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, повідомляє прес-служба Національної поліції.
"11 лютого колишньому члену спостережної ради банку, екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодекс", - заявили в поліції.
Згідно з повідомленням, в подальшому екс-заступникові голови правління банку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 960,5 тисяч гривень, а керівникові комерційної структури – домашній арешт.
"У вівторок, 19 лютого, суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради банку. Згідно з ухвалою суду останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 мл гривень", - повідомляє прес-служба.
Нагадаємо, що прокуратура 9 січня передала в суд справу проти заступника голови правління "Укргазбанку" Олексія Омельяненка і колишнього заступника директора київської регіональної дирекції цього банку.
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