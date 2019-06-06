ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський районний суд Києва арештував майно екс-заступника голови СБУ Віктора Кононенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував майно екс-заступника голови СБУ
"Сьогодні в рамках навчально-виховних заходів з поглиблення демократії за нашим позовом суд заарештував майно одного з найближчих соратників Порошенка – заступника Глави СБУ"
Фото: ssu.gov.ua
"Сьогодні в рамках навчально-виховних заходів з поглиблення демократії за нашим позовом суд заарештував майно одного з найближчих соратників Порошенка – заступника Глави СБУ Кононенко. Того самого, який виконував брудні завдання Порошенко і Грицака, а потім отримав від держави і привласнив собі дорогу квартиру в елітному комплексі центрі Києва", - написав Портнов і виклав рішення суду, повідомляє "Українська правда".
Він додав, що це рішення має на меті "повернути державі вкрадене у неї майно і ще раз передати сигнал поплічникам Порошенка – скоро все викладете з кишень і покладете туди, звідки взяли".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
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06 06 2019 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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