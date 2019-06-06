Суд арештував майно екс-заступника голови СБУ

"Сьогодні в рамках навчально-виховних заходів з поглиблення демократії за нашим позовом суд заарештував майно одного з найближчих соратників Порошенка – заступника Глави СБУ"

Печерський районний суд Києва арештував майно екс-заступника голови СБУ Віктора Кононенка.

"Сьогодні в рамках навчально-виховних заходів з поглиблення демократії за нашим позовом суд заарештував майно одного з найближчих соратників Порошенка – заступника Глави СБУ Кононенко. Того самого, який виконував брудні завдання Порошенко і Грицака, а потім отримав від держави і привласнив собі дорогу квартиру в елітному комплексі центрі Києва", - написав Портнов і виклав рішення суду, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що це рішення має на меті "повернути державі вкрадене у неї майно і ще раз передати сигнал поплічникам Порошенка – скоро все викладете з кишень і покладете туди, звідки взяли".