Зеленський звільнив заступника голови СБУ Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Фото: ssu.gov.ua

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