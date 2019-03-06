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Зеленський звільнив заступника голови СБУ

Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті
Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
Зеленський звільнив заступника голови СБУ Фото: ssu.gov.ua

Відповідний указ від 3 червня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє "Українська правда".

Генерал-лейтенант Кононенко був заступником голови СБУ з 17 липня 2017 року.

Раніше, заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.

Додамо, Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

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03 06 2019 10:56
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