Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука Остафійчука в червні 2014 року прийняли на роботу в Головну військову прокуратуру, а в червні 2015 року - він став начальником ГСУ СБУ

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.

Володимир Зеленський

Відповідний указ №341/2019 опублікований на сайті глави держави. "Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано у документі, опублікованому 31 травня. Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко призначив головним слідчим СБУ Григорія Остафійчука у 2015 році. Громадський люстраційний комітет заявив, що Остафійчук, не тільки підпадає під люстрацію, але й має непояснені доходи. Активісти вимагали звільнити його. Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

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