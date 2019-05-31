ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука
Остафійчука в червні 2014 року прийняли на роботу в Головну військову прокуратуру, а в червні 2015 року - він став начальником ГСУ СБУ
Володимир Зеленський
Відповідний указ №341/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано у документі, опублікованому 31 травня.
Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко призначив головним слідчим СБУ Григорія Остафійчука у 2015 році.
Громадський люстраційний комітет заявив, що Остафійчук, не тільки підпадає під люстрацію, але й має непояснені доходи. Активісти вимагали звільнити його.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
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31 05 2019 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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