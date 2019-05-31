Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Остафійчука в червні 2014 року прийняли на роботу в Головну військову прокуратуру, а в червні 2015 року - він став начальником ГСУ СБУ
Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука Володимир Зеленський

Відповідний указ №341/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано у документі, опублікованому 31 травня.

Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко призначив головним слідчим СБУ Григорія Остафійчука у 2015 році.

Громадський люстраційний комітет заявив, що Остафійчук,  не тільки підпадає під люстрацію, але й має непояснені доходи. Активісти вимагали звільнити його.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2019 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.