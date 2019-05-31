ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ
Указу президента про його звільнення поки що немає
Фото: ssu.gov.ua
"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю на указ", - повідомив він "Українські новини".
На цей момент указу президента про звільнення Кононенка немає.
В липні 2017 року президент Петро Порошенко звільнив Михайла Глуговського з посади заступника голови СБУ і призначив на цю посаду колишнього начальника департаменту захисту національної державності відомства Кононенка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.
Додамо, Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
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