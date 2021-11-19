Суд арештував на 60 діб двох замовників замаху на Лещенка Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи — це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрані — ред.) громадянину США і жінці, фігурантці

Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи громадянину США та українці, які, за версією слідства, були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

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Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар голови Національної поліції України Мар'яна Рева. "Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи — це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрані — ред.) громадянину США і жінці, фігурантці", - повідомила прессекретар голови Нацполіції. Як повідомлялося, Монастирський заявив 18 листопада, що правоохоронці запобігли замаху на Лещенка. За даними слідства, вбивство Лещенка замовили українка і громадянин США. За інформацією ЗМІ, американця звуть Курт Джейкоб Гросанс, а українку - Олена Богач. Лещенка у грудні 2020 року призначили міністром аграрної політики та продовольства України. До того він із червня 2020 року був головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також уповноваженим Президента із земельних питань (з жовтня 2019 року). Читайте також: Парламентарі Чехії вимагають звільнити заарештованого в Криму Джеляла та інших політв’язнів

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