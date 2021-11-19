CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПечерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи громадянину США та українці, які, за версією слідства, були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував на 60 діб двох замовників замаху на Лещенка
Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи — це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрані — ред.) громадянину США і жінці, фігурантці
Фото: gettyimages.com
Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар голови Національної поліції України Мар'яна Рева.
"Суд обрав двом підозрюваним запобіжні заходи — це тримання під вартою на 60 діб. (Запобіжні заходи обрані — ред.) громадянину США і жінці, фігурантці", - повідомила прессекретар голови Нацполіції.
Як повідомлялося, Монастирський заявив 18 листопада, що правоохоронці запобігли замаху на Лещенка.
За даними слідства, вбивство Лещенка замовили українка і громадянин США.
За інформацією ЗМІ, американця звуть Курт Джейкоб Гросанс, а українку - Олена Богач.
Лещенка у грудні 2020 року призначили міністром аграрної політики та продовольства України. До того він із червня 2020 року був головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також уповноваженим Президента із земельних питань (з жовтня 2019 року).
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19 11 2021 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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