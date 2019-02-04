Суд арештував одесита, який добивав поранених нацгвардійців
"Суворовський районний суд Одеси обрав чоловікові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права внесення застави", – сказав Ярослав Тракало, повідомляє "Українська правда".
За його словами, правоохоронці оголосили підозру 39-річному раніше судимому місцевому жителю за двома статтями Кримінального кодексу – за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство).
"З точки зору людяності і людської гідності – вчинок цього громадянина є абсолютно аморальним і ницим. Сподіваюся, зрештою, він понесе заслужене й справедливе покарання з точки зору "букви закону", – додав речник Нацполіції.
Нагадаєм, що в Одесі автомобіль на єврономерах збив трьох працівників Нацгвардії – один з них загинув, двоє потрапили до лікарні.
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