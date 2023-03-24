Суд арештував приховані активи дружини Медведчука більш ніж на 400 млн гривень

Зокрема йдеться про завод у Запоріжжі, який спеціалізується на виготовленні сталі та металопродукції.

Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними прес-служби, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Дніпроспецсталь" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на 5,6 млрд гривень.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Раніше повідомлялось, що Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука.