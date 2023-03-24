Матеріали:
Теми:

Суд арештував приховані активи дружини Медведчука більш ніж на 400 млн гривень

24 березня 2023, 10:24
Суд арештував приховані активи дружини Медведчука більш ніж на 400 млн гривень
Зокрема йдеться про завод у Запоріжжі, який спеціалізується на виготовленні сталі та металопродукції.

Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними прес-служби, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Дніпроспецсталь" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно дружини Медведчука на 5,6 млрд гривень. 

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Раніше повідомлялось, що  Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука.

судМедведчукактивиМарченковійна в Україні

Останні матеріали

Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
22 березня 2023, 09:13
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Бізнес & Фінанси
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Переклад iPress – 21 березня 2023, 17:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється