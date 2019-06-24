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Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика, – прокуратура

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
Дарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.
Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика, – прокуратура Фото: соцмережі

Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід, повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.

Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 9-річний хлопчик вийшов з дому ввечері 22 червня, його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в озері на наступний день.

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24 06 2019 18:18
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