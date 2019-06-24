CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика, – прокуратура
Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
Фото: соцмережі
Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід, повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.
"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.
Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що 9-річний хлопчик вийшов з дому ввечері 22 червня, його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в озері на наступний день.
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