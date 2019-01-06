Суд арештував українського капітана затонулого в Будапешті судна

В Угорщині суд на місяць заарештував українського капітана, чиє туристичне судно «Viking Sigyn» зіткнулося з прогулянковим човном на річці Дунай, в результаті чого загинули сім південнокорейців.

"Суддя в суботу наказав заарештувати 64-річного українського капітана "Viking Sigyn" на 30 діб", - повідомляє АР з посиланням на угорську прокуратуру

Згідно з постановою суду, капітан може бути звільнений під заставу за умови, що він буде носити браслет з маячком і залишиться в Будапешті, однак прокуратура оскаржить це рішення.

За словами адвоката Габор Ело, який виступає на захист капітана Юрія С., підстав вважати його клієнта підозрюваним в інциденті не було. Ело заявив, що клопотання прокуратури про арешт було мотивовано тільки тим, що капітан є громадянином України.

Адвокат також повідомив, що його підзахисний "дуже шкодує, що він потрапив в таку аварію, в якій загинуло або зникло безвісти так багато людей".

Нагадаємо, 29 травня в столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер з туристами. В результаті аварії загинуло семеро людей. Пошуки ще 19-ти тривають.