Суд арештував українського капітана затонулого в Будапешті судна
"Суддя в суботу наказав заарештувати 64-річного українського капітана "Viking Sigyn" на 30 діб", - повідомляє АР з посиланням на угорську прокуратуру
Згідно з постановою суду, капітан може бути звільнений під заставу за умови, що він буде носити браслет з маячком і залишиться в Будапешті, однак прокуратура оскаржить це рішення.
За словами адвоката Габор Ело, який виступає на захист капітана Юрія С., підстав вважати його клієнта підозрюваним в інциденті не було. Ело заявив, що клопотання прокуратури про арешт було мотивовано тільки тим, що капітан є громадянином України.
Адвокат також повідомив, що його підзахисний "дуже шкодує, що він потрапив в таку аварію, в якій загинуло або зникло безвісти так багато людей".
Нагадаємо, 29 травня в столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер з туристами. В результаті аварії загинуло семеро людей. Пошуки ще 19-ти тривають.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені