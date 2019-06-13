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Суд Баришівки заборонив Рожковій виконувати обов'язки

"Якщо це так, то Національний банк оскаржить заборону згідно із законом"
Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення, яке забороняє Катерині Рожковій виконувати обов'язки першої заступниці голови правління НБУ.
Суд Баришівки заборонив Рожковій виконувати обов

Рішення суду ще не оприлюднено в реєстрі, і НБУ дізнався про нього з листа фізособи-учасника судового розгляду, повідомляє LB.ua з посиланням на прес-служба НБУ.

"Згідно з процесуальним кодексом, рішення суду підпадає під виконання негайно, тобто відразу після отримання. Однак поки що ми не отримували і не були присутні під час винесення будь-якої постанови про заборону членам правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної постанови відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її згідно із законом. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, які можуть свідчити про неправочинність таких дій судді, а отже й підстав для звернення зі скаргою на дії судді і звернення в правоохоронні органи", - заявив начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука, в якому він просить заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

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13 06 2019 11:28
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