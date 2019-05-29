Заступника голови НБУ Рожкову можуть відсторонити від справ, - суд

Серед інших вимог позову – визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та Ради Нацбанку через те, що вони не звільняють Рожкову, та зобов’язати їх це зробити

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука, в якому він просить заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій", - повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

Серед інших вимог позову – визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та Ради Нацбанку через те, що вони не звільняють Рожкову, та зобов’язати їх це зробити.

Разом із позовом нардеп подав заяву про його забезпечення, в якій просить суд до вирішення спору по суті заборонити Рожковій брати участь у роботі та засіданнях правління Нацбанку, виконувати повноваження першого заступника голови НБУ чи здійснювати будь-яку діяльність на цій посаді.

"Наразі вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі", - зазначили у суді.

Раніше бізнесмен Павло Фукс, який хотів придбати "Промінвестбанк", дочку російського "Внєшекономбанку", заявив, що операція зірвалася через заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову та заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова, нагадує "Економічна правда".

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