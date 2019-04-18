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Коломойський не зможе отримати компенсацію за "Приватбанк", - Рожкова

На момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним
Екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.
Коломойський не зможе отримати компенсацію за "Приватбанк", - Рожкова Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливе лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків", - заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу, інформує "Економічна правда".

Насправді ж ситуація протилежна, заявила Рожкова.

"Зважаючи на результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не вбачаємо підстав для такого відшкодування", - заявила представниця НБУ.

"Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, завдані іншій стороні", - повідомила Рожкова.

НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.

"Наше завдання - продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям заподіяні збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій з виведення коштів з Приватбанку", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.

 

 

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18 04 2019 18:23
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