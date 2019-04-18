Коломойський не зможе отримати компенсацію за "Приватбанк", - Рожкова
"Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливе лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків", - заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу, інформує "Економічна правда".
Насправді ж ситуація протилежна, заявила Рожкова.
"Зважаючи на результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не вбачаємо підстав для такого відшкодування", - заявила представниця НБУ.
"Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, завдані іншій стороні", - повідомила Рожкова.
НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.
"Наше завдання - продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям заподіяні збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій з виведення коштів з Приватбанку", - сказала Рожкова.
Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".
В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".
Разом з тим, Петро Порошенко виступив зі зверненням до нації, в якому зокрема прокоментував визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку.
"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського - повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента
- olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"Павло Пранник і Віктор Олексин пам’ятають на якій швейній машинці виготовили свій перший виріб