Коломойський не зможе отримати компенсацію за "Приватбанк", - Рожкова

Екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

"Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливе лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків", - заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу, інформує "Економічна правда".

Насправді ж ситуація протилежна, заявила Рожкова.

"Зважаючи на результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не вбачаємо підстав для такого відшкодування", - заявила представниця НБУ.

"Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, завдані іншій стороні", - повідомила Рожкова.

НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.

"Наше завдання - продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям заподіяні збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій з виведення коштів з Приватбанку", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".