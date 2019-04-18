Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"ЧЕСНО": Судді, які задовольнили позов Коломойського про повернення "ПриватБанку", приховували майно

Це суддя Качур Ігор Анатолійович, а також Келеберда Володимир Іванович та Амельохін Віталій В’ячеславович
Троє суддів, які задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "Приватбанку", – недоброчесні.
"ЧЕСНО": Судді, які задовольнили позов Коломойського про повернення "ПриватБанку", приховували майно Фото: delo.ua

Качур Ігор у деклараціях за 2013 та 2014 роки не вказав, що йому належить квартира, заявили в громадському русі "ЧЕСНО".

Володимир Келеберда, за даними "Бігус.інфо", ймовірно фіктивно розлучився з дружиною аби приховати майно від декларування: він подавав документи для заміського будівництва, однак у результаті власницею будинку стала дружина, з якою він напередодні розлучився. Та за свідченням консьєржів, суддя та його колишня дружина продовжують проживати разом. 

Також, у 2013 році своїм рішенням Володимир Келеберда забороняв ВО "Свобода" та іншим суб’єктам, що реалізують право на мирне зібрання проводити мітинги біля будівлі Гостинного двору.

Амельохін Віталій є одним із суддів Окружного адміністративного суду Києва, якому у 2013 році було надано службове житло у Києві. За даними реєстру судових рішень, він подав позов щодо зобов’язання голови суду звернутися із вимогою виключити квартиру із числа службових і передати судді у постійне користування, який було задоволено. У такий спосіб суддя унеможливив передачу вищевказаної квартири іншим державним службовцям, які потребуватимуть службового житла, після звільнення Амельохіна з посади судді та фактично використав своє службове становище в особистих цілях.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2019 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.