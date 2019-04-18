"ЧЕСНО": Судді, які задовольнили позов Коломойського про повернення "ПриватБанку", приховували майно

Троє суддів, які задовольнили позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації "Приватбанку", – недоброчесні.

Качур Ігор у деклараціях за 2013 та 2014 роки не вказав, що йому належить квартира, заявили в громадському русі "ЧЕСНО".

Володимир Келеберда, за даними "Бігус.інфо", ймовірно фіктивно розлучився з дружиною аби приховати майно від декларування: він подавав документи для заміського будівництва, однак у результаті власницею будинку стала дружина, з якою він напередодні розлучився. Та за свідченням консьєржів, суддя та його колишня дружина продовжують проживати разом.

Також, у 2013 році своїм рішенням Володимир Келеберда забороняв ВО "Свобода" та іншим суб’єктам, що реалізують право на мирне зібрання проводити мітинги біля будівлі Гостинного двору.

Амельохін Віталій є одним із суддів Окружного адміністративного суду Києва, якому у 2013 році було надано службове житло у Києві. За даними реєстру судових рішень, він подав позов щодо зобов’язання голови суду звернутися із вимогою виключити квартиру із числа службових і передати судді у постійне користування, який було задоволено. У такий спосіб суддя унеможливив передачу вищевказаної квартири іншим державним службовцям, які потребуватимуть службового житла, після звільнення Амельохіна з посади судді та фактично використав своє службове становище в особистих цілях.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".