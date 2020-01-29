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Суд Берліна наказав закрити хостел на території посольства КНДР

Cityhostel Berlin, який пропонує мандрівникам місця за ціною близько 25 євро за ніч недалеко від таких туристичних місць, як "Чекпоінт Чарлі", працює з 2007 року
Оператор хостелу EGI погодився платити посольству близько 38 000 євро в місяць за оренду за угодою 2016 року. Цей потік доходів спонукав уряд Німеччини спробувати закрити хостел. Чиновники послалися на директиву ЄС 2017 року, засновану на санкціях ООН щодо ядерної програми КНДР, як причину для припинення бізнесу в 2018 році.
Суд Берліна наказав закрити хостел на території посольства КНДР Фото: booking.com

Хостел для туристів на території посольства Північної Кореї в Берліні повинен бути закритий через міжнародні санкції проти країни.

Таке рішення виніс берлінський суд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Cityhostel Berlin, який пропонує мандрівникам місця за ціною близько 25 євро за ніч недалеко від таких туристичних місць, як "Чекпоінт Чарлі", працює з 2007 року.

Оператор хостелу EGI погодився платити посольству близько 38 000 євро в місяць за оренду за угодою 2016 року. Цей потік доходів спонукав уряд Німеччини спробувати закрити хостел.

Чиновники послалися на директиву ЄС 2017 року, засновану на санкціях ООН щодо ядерної програми КНДР, як причину для припинення бізнесу в 2018 році.

Але EGI звернулася до суду, щоб спробувати зберегти хостел, стверджуючи, що не платила орендну плату безпосередньо посольству з квітня 2017 року. Однак суд підтримав попереднє рішення про закриття.

Нагадаємо, що у Німеччині перший випадок коронавірусу, в Чехії з підозрою госпіталізували 3 осіб.

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29 01 2020 10:10
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