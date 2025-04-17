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Суд Франції дозволив примусове стягнення $5 млрд з кремля на користь Нафтогазу

17 квітня 2025, 12:08
Суд Франції дозволив примусове стягнення $5 млрд з кремля на користь Нафтогазу
Фото: kvedomosti.com
Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Паризький суд дозволив примусове виконання рішення Гаазького арбітражу про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі 5 млрд доларів.

Про це повідомила компанія "Нафтогаз".

"У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу", - заявили в Нафтогазі. 

Провадження веде паризька юридична фірма з розв’язання спорів Le 16 Law, а команду очолюють партнери Жулі Спінеллі і Александра Cекелі. 

Процес отримання судового рішення про визнання і дозвіл на виконання остаточного рішення арбітражу було здійснено командою Le 16 Law повністю на умовах pro bono.

"Наша команда використовує всі доступні юридичні механізми, аби забезпечити виконання арбітражного рішення та притягнути Росію до відповідальності за її протиправні дії. Рішення посилити нашу стратегію стягнення у цій справі було одним із перших після того, як я очолив Нафтогаз в грудні 2024 року. Ми вдячні команді Le 16 Law, а також нашому багаторічному партнеру та головному юридичному раднику у справі - Covington & Burling, зокрема Девіду Пінскі, Кловіс Тревіно та Періс Аборо за їхню підтримку та допомогу", - сказав в.о. голови правління Нафтогазу Роман Чумак.

За його словими, Група має успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Британії і Фінляндії, та налаштована стягнути повну суму компенсації.

Восени 2024 ми писали, що Група "Нафтогаз" досягла успіху в арешті російських активів у Фінляндії.

 

РосіяНафтогазсуд

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