Суд Гааги вимагає заарештувати путіна в Монголії
30 серпня 2024, 21:55
Фото: ria.ru
Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.
У прес-службі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента рф путіна, на арешт якого видано ордер.
Про це повідомляє ВВС.
Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.
За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом". Це стосується й ордерів на арешт, зокрема щодо путіна.
Поїздка, запланована на вівторок, 3 вересня, стане першим візитом путіна до країни, яка підписала Римський статут МКС, відколи суд виніс ухвалу про його арешт у березні 2023 року.
Президент рфперебуває у такому розшуку з березня 2023 року. У Монголії 2024 року з'явився свій представник у Міжнародному суді.