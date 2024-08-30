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Суд Гааги вимагає заарештувати путіна в Монголії

30 серпня 2024, 21:55
Суд Гааги вимагає заарештувати путіна в Монголії
Фото: ria.ru
Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.

У прес-службі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента рф путіна, на арешт якого видано ордер.

Про це повідомляє ВВС. 

Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.
 
За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом". Це стосується й ордерів на арешт, зокрема щодо путіна.
 
Поїздка, запланована на вівторок, 3 вересня, стане першим візитом путіна до країни, яка підписала Римський статут МКС, відколи суд виніс ухвалу про його арешт у березні 2023 року. 
 
Президент рфперебуває у такому розшуку з березня 2023 року. У Монголії 2024 року з'явився свій представник у Міжнародному суді.

 

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