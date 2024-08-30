Суд Гааги вимагає заарештувати путіна в Монголії

Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.

У прес-службі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента рф путіна, на арешт якого видано ордер.

Про це повідомляє ВВС.

Прес-секретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, включаючи Монголію, у виконанні своїх рішень.

За його словами, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом". Це стосується й ордерів на арешт, зокрема щодо путіна.