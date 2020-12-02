Суд Іспанії дозволив вираховувати гроші з зарплати за перерви на куріння
Компанія, яка вираховувала у співробітників гроші з зарплати за перерви на куріння, виграла справу у вищому суді Іспанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Енергетична компанія Galp заявляє, що застосовувала іспанський закон, коли почала віднімати час, проведений за межами приміщень, з робочих днів співробітників.
Останні зміни в іспанському законодавстві вимагають від компаній реєструвати входи і виходи співробітників з робочого місця.
Моніторинг повинен був запобігти експлуатації працівників і підвищити гнучкість в робочий час за контрактом.
Передбачалося також вирішити проблему неоплачуваної понаднормової роботи в Іспанії - в 2019 році майже три мільйони понаднормових годин не оплачувалися.
Але ця вимога мала непередбачені наслідки для приблизно 10 мільйонів курців в Іспанії.
Реєструючи, коли співробітники йдуть і входять в офіс, компанії можуть підрахувати, скільки часу співробітники проводять на робочому місці.
Високий суд Іспанії спирався на попередню постанову про те, що працівники не мають права на оплачувану сигарету, каву або перерву на сніданок.
Іспанські робітники витрачають на дрібні перерви більше годин на рік, ніж більшість інших європейців, за винятком Італії та Португалії.
Нагадаємо, що в Іспанії провалили першу спробу затвердити прем’єр-міністра
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків