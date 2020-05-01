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В Іспанії провалили першу спробу затвердити прем’єр-міністра

Санчес виконує обов'язки прем'єр-міністра з часу проведення виборів у квітні та листопаді
Санчес сподівається отримати підтримку, потрібну для формування коаліційного уряду його лівоцентристських соціалістів і партії Unidas Podemos, яка виступає проти жорсткої економії.
В Іспанії провалили першу спробу затвердити прем’єр-міністра Фото: з вільних джерел

Парламент Іспанії в неділю провалив першу спробу затвердження виконуючого обов'язки глави іспанського уряду Педро Санчеса на пост прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Як і очікувалося, Санчес зазнав невдачі в неділю, отримавши всього 166 голосів - на десять менше від 176 голосів, необхідних для досягнення необхідної абсолютної більшості.

У лідера соціалістів буде друга можливість отримати схвалення парламенту у вівторок, коли необхідний для затвердження поріг буде нижчим. 

Санчес сподівається отримати підтримку, потрібну для формування коаліційного уряду його лівоцентристських соціалістів і партії Unidas Podemos, яка виступає проти жорсткої економії. Це буде перший коаліційний уряд Іспанії після смерті генерала-диктатора Франсиско Франко в 1975 році.

Надії Санчеса на успіх, як і раніше, будуть залежати від декількох невеликих партій, включаючи сепаратистські партії з Каталонії і Країни Басків.

Санчес виконує обов'язки прем'єр-міністра з часу проведення виборів у квітні та листопаді.

Нагадаємо, що у Барселоні проходить "Конституційний марш" проти незалежності від Іспанії.

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05 01 2020 15:36
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