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Суд Києва визнав нечинною постанову Кабміну про ціну на газ для населення

Суд визнав протиправною постанову №315 від 27 квітня 2016 року
Окружний адміністративний суд Києва розглянув позов Юлії Тимошенко, ГО "Тарифна мобілізація" до Кабінету Міністрів України і визнав протиправною і нечинною постанову №315 від 27 квітня 2016 року, якою, зокрема, визначався порядок формування ціни на природний газ для населення.
Суд Києва визнав нечинною постанову Кабміну про ціну на газ для населення Фото: gettyimages.com

"Розгляд справи проходив з 2016 року. Такий тривалий термін пов'язаний, зокрема, зі зміною складу колегії суддів у зв'язку закінченням їхніх повноважень зі здійснення правосуддя, що обумовило здійснення розгляду справи зі самого початку, з призначенням у справі судових експертиз і загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ", -  на сайті суду, інформує "Лівий берег".

Зазначають, що суд ухвалив таке рішення у зв'язку з порушенням Урядом порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині її узгодження із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Державної регуляторної служби, оприлюднення проекту постанови та інше, що в цілому призвело до усунення від участі в прийнятті оскаржуваного рішення значного кола зацікавлених осіб.

"Зазначені порушення були визнані судом істотними і свідчать про недотримання під час прийняття цієї постанови вимог нормативних актів, що мають вищу юридичну силу", - зазначили в прес-службі суду.

Нагадаємо, що бблгази намагаються через суд скасувати заборону робити донарахування у платіжках за приведення об'ємів газу до стандартних умов.

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04 03 2019 15:28
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