Суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Слухання у справі про засекречення заповіту пройшло у закритому режимі в липні.
За підсумками засідання суддя у сімейних справах Ендрю Макфален ухвалив рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не оприлюднювати заповіт.
Макфален зазначив, що є хранителем сейфу, в якому знаходяться понад 30 закритих конвертів, кожен з яких містить заповіт померлого члена королівської родини.
"Необхідно посилити захист, що надається дійсно особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність монарха та близьких членів її сім’ї", - пояснив суддя.
Через 90 років відбудеться приватний процес, на якому вирішать, чи можна відкрити заповіт.
Нагадаємо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.
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