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Суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа

Слухання у справі про засекречення заповіту пройшло у закритому режимі в липні
Високий суд Лондона постановив, що заповіт принца Філіпа залишатиметься засекреченим 90 років, "щоб захистити гідність і репутацію" його вдови - королеви Єлизавети II.
Суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день коронації королеви, 2 червня 1953 в Букінгемському палаці. Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.   

Слухання у справі про засекречення заповіту пройшло у закритому режимі в липні.

За підсумками засідання суддя у сімейних справах Ендрю Макфален ухвалив рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не оприлюднювати заповіт.

Макфален зазначив, що є хранителем сейфу, в якому знаходяться понад 30 закритих конвертів, кожен з яких містить заповіт померлого члена королівської родини.

"Необхідно посилити захист, що надається дійсно особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність монарха та близьких членів її сім’ї", - пояснив суддя.

Через 90 років відбудеться приватний процес, на якому вирішать, чи можна відкрити заповіт.

Нагадаємо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

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17 09 2021 15:42
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