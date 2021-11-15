Суд над Саакашвілі знову відбудеться без його присутності
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відмову доставити Саакашвілі до міськсуду пенітенціарна служба пояснює турботою про його безпеку і пропонує провести процес із дистанційним включенням Саакашвілі.
"Позиція влади зрозуміла, вони бояться появи в суді Міхеіла Саакашвілі. Вони бояться його публічних заяв. Це політичний процес", - заявив журналістам адвокат Димитрій Садзаглішвілі.
Напередодні лідери опозиції заявили, що планують блокувати дороги у Тбілісі та вимагатимуть госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки.
Міністерство внутрішніх справ поширило заяву, що в разі блокування доріг усіх порушників буде затримано.
10 листопада пенітенціарна служба також не доставила Саакашвілі з тюремної лікарні на процес у Тбіліському міському суді у справі про силовий розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року.
Нагадаємо, що мати колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія в суботу зустрілася з католикосом-патріархом Грузії Іллею II.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі