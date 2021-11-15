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Суд над Саакашвілі знову відбудеться без його присутності

Відмову доставити Саакашвілі до міськсуду пенітенціарна служба пояснює турботою про його безпеку
Пенітенціарна служба Грузії знову відмовила колишньому президенту Міхеілу Саакашвілі бути присутнім у понеділок у Тбіліському міському суді на процесі проти нього у справі про розтрату державних коштів.
Суд над Саакашвілі знову відбудеться без його присутності Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відмову доставити Саакашвілі до міськсуду пенітенціарна служба пояснює турботою про його безпеку і пропонує провести процес із дистанційним включенням Саакашвілі.

"Позиція влади зрозуміла, вони бояться появи в суді Міхеіла Саакашвілі. Вони бояться його публічних заяв. Це політичний процес", - заявив журналістам адвокат Димитрій Садзаглішвілі.

Напередодні лідери опозиції заявили, що планують блокувати дороги у Тбілісі та вимагатимуть госпіталізації Саакашвілі до цивільної клініки.

Міністерство внутрішніх справ поширило заяву, що в разі блокування доріг усіх порушників буде затримано.

10 листопада пенітенціарна служба також не доставила Саакашвілі з тюремної лікарні на процес у Тбіліському міському суді у справі про силовий розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року.

Нагадаємо, що мати колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія в суботу зустрілася з католикосом-патріархом Грузії Іллею II.

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15 11 2021 10:11
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