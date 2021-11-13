Католикос-патріарх Грузії Ілля II зустрівся з матір'ю Саакашвілі

Як повідомила журналістам одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, на зустрічі з патріархом мати екс-президента повідомила про важкі умови, у яких тримають у тюремній лікарні її сина

Мати колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія в суботу зустрілася з католикосом-патріархом Грузії Іллею II.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що патріарху небайдужа доля мого сина. Зустріч була недовгою, в присутності кількох ієрархів церкви. Ми говорили про спільні теми, зокрема, що життя кожної людини в Грузії завжди дуже цінували, і в Грузії ніколи не було закону застосування страти", - сказала Аласанія журналістам.

Як повідомила журналістам одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе, на зустрічі з патріархом мати екс-президента повідомила про важкі умови, у яких тримають у тюремній лікарні її сина.

Кілька днів тому митрополит Ахалкалакський та Кумурдойський владика Ніколоз зустрівся із Саакашвілі у Руставській в'язниці та провів обряд його причащання. У Патріархії Грузії заявили, що обряд, проведений митрополитом Ніколозом, не було погоджено з патріархом і Патріархією.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані).

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.

Нагадаємо, що Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги