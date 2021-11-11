Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги

Під час переведення та заселення до палати Саакашвілі завдав "фізичних образ співробітникам і пошкодив медичну техніку", у зв'язку з чим генеральна інспекція Міністерства юстиції проводить розслідування

Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення експрезидента Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні, де видно, як його туди заносять, тримаючи за руки і ноги.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Наголошується, що кадри оприлюднені "виходячи із підвищеного суспільного інтересу".

Служба зазначає, що під час переведення та заселення до палати Саакашвілі завдав "фізичних образ співробітникам і пошкодив медичну техніку", у зв'язку з чим генеральна інспекція Міністерства юстиції проводить розслідування.

На кадрах видно, як Саакашвілі силою витягують з машини, яка його привезла. Після цього його за руки та ноги заносять у приміщення. Далі його несуть коридорами до палати і тільки там відпускають. У палаті Саакашвілі скидає з тумбочки медичну техніку, після чого відбувається словесна суперечка з двома чоловіками, які там перебувають.

Відео датується 8 листопада.

Раніше Саакашвілі у листі, який передав адвокатам, повідомив, що під час переведення до тюремної лікарні N18 у Глданському районі Тбілісі 8 листопада, від якого він категорично відмовлявся останні два тижні, його тягли по землі, тягали за волосся і кілька разів ударили по шиї. .

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.

У МЗС України заявили, що розчаровані переведенням Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 у Ґлдані та відсутністю інформування про це української сторони.

10 листопада у Тбіліському міському суді пройшло засідання в одній із справ Саакашвілі, під час якого його адвокати заявили відвід суддям. Наступне засідання заплановане на 29 листопада.

11 листопада ЗМІ поінформували, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив сторонам своє рішення за позовом "Саакашвілі проти Грузії" щодо запиту про застосування тимчасового заходу, в якому, серед іншого, закликав Саакашвілі припинити голодування.