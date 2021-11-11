ПОЛІТИКА ВІДЕОСпеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення експрезидента Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні, де видно, як його туди заносять, тримаючи за руки і ноги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
Під час переведення та заселення до палати Саакашвілі завдав "фізичних образ співробітникам і пошкодив медичну техніку", у зв'язку з чим генеральна інспекція Міністерства юстиції проводить розслідування
Фото: ukranews.com
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агентство "Новости-Грузия".
Наголошується, що кадри оприлюднені "виходячи із підвищеного суспільного інтересу".
Служба зазначає, що під час переведення та заселення до палати Саакашвілі завдав "фізичних образ співробітникам і пошкодив медичну техніку", у зв'язку з чим генеральна інспекція Міністерства юстиції проводить розслідування.
На кадрах видно, як Саакашвілі силою витягують з машини, яка його привезла. Після цього його за руки та ноги заносять у приміщення. Далі його несуть коридорами до палати і тільки там відпускають. У палаті Саакашвілі скидає з тумбочки медичну техніку, після чого відбувається словесна суперечка з двома чоловіками, які там перебувають.
Відео датується 8 листопада.
Раніше Саакашвілі у листі, який передав адвокатам, повідомив, що під час переведення до тюремної лікарні N18 у Глданському районі Тбілісі 8 листопада, від якого він категорично відмовлявся останні два тижні, його тягли по землі, тягали за волосся і кілька разів ударили по шиї. .
Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем.
8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.
У МЗС України заявили, що розчаровані переведенням Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 у Ґлдані та відсутністю інформування про це української сторони.
10 листопада у Тбіліському міському суді пройшло засідання в одній із справ Саакашвілі, під час якого його адвокати заявили відвід суддям. Наступне засідання заплановане на 29 листопада.
11 листопада ЗМІ поінформували, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив сторонам своє рішення за позовом "Саакашвілі проти Грузії" щодо запиту про застосування тимчасового заходу, в якому, серед іншого, закликав Саакашвілі припинити голодування.
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11 11 2021 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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