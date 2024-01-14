Пентагон повідомив, що Остін досі в лікарні в задовільному стані – Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін досі госпіталізований в лікарні, його стан задовільний.

Проте дата його виписки поки невідома.

Про це розказав прес-секретар Пентагону Пет Райдер, якого цитує Reuters

"Він перебуває на зв'язку зі своїм керівництвом і має повний доступ до необхідних засобів зв'язку, а також продовжує стежити за повсякденною діяльністю Міноборони по всьому світу", - сказав Райдер.

Наразі Пентагон поки не має конкретної дати виписки міністра.

70-річний Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді 22 грудня для лікування раку простати. Його виписали, але згодом, 1 січня, він повернувся до лікарні через ускладнення, включаючи інфекцію сечовивідних шляхів, і з тих пір залишається там.

Раніше стало відомо, що в Пентагоні незадоволені тим, що Остін приховував свій діагноз.