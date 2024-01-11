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ПОЛІТИКА

У Пентагоні незадоволені тим, що Остін приховував свій діагноз – Politico

11 січня 2024, 12:00
У Пентагоні незадоволені тим, що Остін приховував свій діагноз – Politico
Глава Пентагону США Ллойд Остін
За даними журналістів, чиновники США з розумінням ставляться до бажання Остіна зберегти конфіденційність щодо своєї хвороби, але вони розчаровані тим, як глава Пентагону "самостійно ухвалює рішення".

Після раптової госпіталізації глави Міноборони США Ллойда Остіна стало відомо про його діагноз — рак простати. При цьому американські чиновники були більше шоковані тим, що Остін спробував приховати цей факт.

 Про це повідомляє видання Politico.

За даними джерела, у Пентагоні поставилися зі співчуттям і розумінням до рішення Остіна зберегти конфіденційність у питанні свого діагнозу, але у чиновників виникають питання з приводу того, чому міністр вирішив приховувати факт свого захворювання і подальшу госпіталізацію від своїх підлеглих

Один із представників Пентагону висловив своє "розчарування" тим, як глава відомства ухвалює такі серйозні рішення без консультації з колегами.

"Він вирішив свідомо не ділитися чимось настільки важливим, щонайменше, з президентом. Це було необачно і безвідповідально", — підкреслив співрозмовник.

Водночас інший співрозмовник Politico наголосив, що підлеглі міністра Остіна "поважають його особисте життя" і не сумніваються в правильності його рішень.

Крім того, стало відомо, що Байден не має намірів зняти Ллойда Остіна з посади через його вчинок.

"Байден не був проінформований до минулого четверга, що міністр Остін перебуває в лікарні. Президент США не був проінформований до ранку вівторка, що першопричиною госпіталізації був рак простати", — цитують у виданні слова офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

Нагадаємо, у голови Пентагону Ллойда Остіна діагностовано онкологічне захворювання.

ПентагонОстін

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