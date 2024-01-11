У Пентагоні незадоволені тим, що Остін приховував свій діагноз – Politico
Після раптової госпіталізації глави Міноборони США Ллойда Остіна стало відомо про його діагноз — рак простати. При цьому американські чиновники були більше шоковані тим, що Остін спробував приховати цей факт.
Про це повідомляє видання Politico.
За даними джерела, у Пентагоні поставилися зі співчуттям і розумінням до рішення Остіна зберегти конфіденційність у питанні свого діагнозу, але у чиновників виникають питання з приводу того, чому міністр вирішив приховувати факт свого захворювання і подальшу госпіталізацію від своїх підлеглих
Один із представників Пентагону висловив своє "розчарування" тим, як глава відомства ухвалює такі серйозні рішення без консультації з колегами.
"Він вирішив свідомо не ділитися чимось настільки важливим, щонайменше, з президентом. Це було необачно і безвідповідально", — підкреслив співрозмовник.
Водночас інший співрозмовник Politico наголосив, що підлеглі міністра Остіна "поважають його особисте життя" і не сумніваються в правильності його рішень.
Крім того, стало відомо, що Байден не має намірів зняти Ллойда Остіна з посади через його вчинок.
"Байден не був проінформований до минулого четверга, що міністр Остін перебуває в лікарні. Президент США не був проінформований до ранку вівторка, що першопричиною госпіталізації був рак простати", — цитують у виданні слова офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.
Нагадаємо, у голови Пентагону Ллойда Остіна діагностовано онкологічне захворювання.