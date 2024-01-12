Глава Пентагону керував операцією в Ємені з лікарні – CNN

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені з лікарні за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку.

Про це пише американська мережа новин CNN, посилаючись на заяву високопоставленого представника Пентагону

"Сьогодні міністр Остін віддав Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку", - повідомляє CNN.

Журналісти також пишуть, що після ударів Остін поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів.

Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як у нього виникли ускладнення після проведеної 22 грудня операції з лікування раку простати.

Представник Пентагону розказав, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і проводив кілька щоденних телефонних розмов з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, щоб обговорити варіанти реагування і виконання після санкціонування президента.

Анонімне джерело повідомило, що протягом останніх 72 годин він брав активну участь у нагляді за сьогоднішніми ударами і керуванні ними.

Остін також взяв участь в зустрічі з Брауном і Куріллою 9 січня для моніторингу комплексної атаки Хуті на морські судноплавні шляхи і відповіді на неї в рамках операції Guardian response.

Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.

Ми також писали, що Пентагон повідомив про госпіталізацію міністра оборони США.