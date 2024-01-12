Глава Пентагону керував операцією в Ємені з лікарні – CNN
Про це пише американська мережа новин CNN, посилаючись на заяву високопоставленого представника Пентагону
"Сьогодні міністр Остін віддав Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку", - повідомляє CNN.
Журналісти також пишуть, що після ударів Остін поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів.
Остін перебуває в лікарні з 1 січня після того, як у нього виникли ускладнення після проведеної 22 грудня операції з лікування раку простати.
Представник Пентагону розказав, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і проводив кілька щоденних телефонних розмов з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, щоб обговорити варіанти реагування і виконання після санкціонування президента.
Анонімне джерело повідомило, що протягом останніх 72 годин він брав активну участь у нагляді за сьогоднішніми ударами і керуванні ними.
Остін також взяв участь в зустрічі з Брауном і Куріллою 9 січня для моніторингу комплексної атаки Хуті на морські судноплавні шляхи і відповіді на неї в рамках операції Guardian response.
Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.
Ми також писали, що Пентагон повідомив про госпіталізацію міністра оборони США.