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ПОЛІТИКА

Глава Пентагону намагається переконати союзників у відданості Україні – Reuters

19 березня 2024, 08:29
Глава Пентагону намагається переконати союзників у відданості Україні – Reuters
Джерело: defense.gov
Експерти говорять, що робити це доволі складніше на тлі відсутності реальних дій.

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України, навіть незважаючи на те, що у Вашингтона фактично закінчилися гроші на продовження озброєння Києва і наразі малоймовірно, що Конгрес зробить крок до виділення коштів.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться в рамках чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

Офіційні особи стверджують, що брак фінансування вже позначається на ситуації в Україні, і українським силам доводиться економити дефіцитні ресурси.

"Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає, оскільки ми не можемо їх забезпечити", — сказав на умовах анонімності один з високопосадовців Пентагону.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що виділить Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги, однак додала, що це є надзвичайним кроком, який став можливим через економію коштів на військових контрактах Пентагону.

Урядовці не виключають, що вони можуть знайти додаткові кошти, однак кажуть, що цієї суми буде недостатньо, щоб компенсувати відсутність дій Конгресу.

Експерти кажуть, що Остін в Європі зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією.

"Американським лідерам стає дедалі важче їздити до Європи з повідомленням про те, що Сполучені Штати віддані Україні в довгостроковій перспективі. Повідомлення про цю довгострокову фінансову, військову та економічну підтримку йдуть врозріз із реальністю того, що відбувається на Капітолійському пагорбі", — вважає Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

На спільній прес-конференції в Берліні в п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердили свою підтримку України.

Європейська підтримка стає дедалі більш важливою, оскільки Байден не зміг провести через Конгрес великий пакет допомоги Україні, а значна частина його зовнішньополітичної енергії зосереджена на війні в Газі.

Однк американські чиновники стверджують, що без Сполучених Штатів європейська підтримка України буде недостатньою для того, аби протистояти російським військам.

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", —сказав посадовець американського оборонного відомства.

війнаПентагонОстінпідтримка України

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