Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон повідомив про госпіталізацію міністра оборони США

06 січня 2024, 10:17
Пентагон повідомив про госпіталізацію міністра оборони США
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Зараз Ллойд Остін одужує та, як очікується, вже 6 січня повернеться до повноцінного виконання обов’язків.

Очільника Міністерства оборони США Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня 2024 року до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.   

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"Увечері 1 січня міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у зв'язку з ускладненнями після нещодавно проведеної планової медичної процедури", - повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Зараз Остін одужує та, як очікується, вже сьогодні повернеться до повноцінного виконання обов’язків. Також уточнюється, що поки глава Пентагону перебував у лікарні, його обов’язки виконувала заступниця міністра оборони Кетлін Хікс.

"У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", -додав він.

СШАПентагонгоспіталізаціяОстінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється