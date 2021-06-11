Влада Грузії хоче, щоб наступний суд над Саакашвілі відбувся у в'язниці

А ще каже, що експрезидент готує держпереворот

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявляє, що його відомство з міркувань безпеки не рекомендує проводити судовий процес щодо колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у будівлі суду. Пропонують робити це у в’язниці, де він перебуває.

Про це Брегадзе 5 листопада заявив в етері грузинської телекомпанії "Руставі-2", повідомляє "Громадське".

За його словами, подібна практика вже існує. Мовляв, судовий процес може відбуватися в іншому місці, тобто не в будівлі суду.

Чиновник наголосив, що це буде сувора рекомендація з боку Мін'юсту, щоб ув'язненого не виводили з території тюремної установи, оскільки "може виникнути загроза безпосередньо для Саакашвілі".

"Саме виходячи з інтересів його безпеки ми зобов'язані його захистити та природно захистити правопорядок", - заявив глава Мін'юсту.

А що за держпереворот?

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані безлади на мітингу прихильників Саакашвілі 6 листопада. Згідно з даними силовиків, експрезидент планує організувати в країні переворот, повідомляє грузинський "Перший канал".

Учасники акцій протестів у Грузії на підтримку експрезидента Міхеїла Саакашвілі нібито планують блокування будівель державних установ. Організацією заколоту, за їхніми даними, з в’язниці керує Саакашвілі.

"Міхеїл Саакашвілі дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, які відвідують його у виправній колонії. Служба державної безпеки, відповідно до законодавства, вживає заходів задля запобігання злочину. Злочинці будуть притягнуті до суворої відповідальності, згідно з законом", - сказав представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

Як уточнив "Укрінформ", напередодні голова опозиційного Об’єднаного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників до дій, оскільки "життєві показники колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі погіршуються". Зокрема, він закликав прихильників відвідати суботній мітинг біля в'язниці N12 міста Руставі.

Нагадаємо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наполягла, що не буде використовувати свої повноваження для помилування українського і грузинського політика Михеїла Саакашвілі.