"Ні й ніколи": президентка Грузії не помилує Саакашвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наполягла, що не буде використовувати свої повноваження для помилування українського і грузинського політика Михеїла Саакашвілі.

Про це вона заявила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Оскільки це питання мусується, то я маю сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні й ніколи", - сказала вона.

За її словами, колишній президент Грузії не відповідає жодному критерію політичного в’язня, він добровільно і нелегально прибув до країни з метою дестабілізацію.

Зурабішвілі порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення стану його здоров'я не було використано для "політичних спекуляцій".

"Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення його стану. На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", - заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, звернувся до міжнародної спільнота із закликом не залишити непоміченим його в ув'язненні без суду.