"Ні й ніколи": президентка Грузії не помилує Саакашвілі
Про це вона заявила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
"Оскільки це питання мусується, то я маю сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні й ніколи", - сказала вона.
За її словами, колишній президент Грузії не відповідає жодному критерію політичного в’язня, він добровільно і нелегально прибув до країни з метою дестабілізацію.
Зурабішвілі порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня" і вжити заходів для того, щоб погіршення стану його здоров'я не було використано для "політичних спекуляцій".
"Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення його стану. На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", - заявила Зурабішвілі.
Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, звернувся до міжнародної спільнота із закликом не залишити непоміченим його в ув'язненні без суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі