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Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти

Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, звернувся до міжнародної спільнота із закликом не залишити непоміченим його в ув'язненні без суду.
Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє Укрінформ.

"Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів, у той час, як майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі. Сподіваюся, ви не залишите непоміченим цю справу про ув'язнення без суду", - написав Саакашвілі.
 
За словами експрезидента, його арешт був заснований на двох судових вироках, які ніхто у світі не визнає, а також на ордер на арешт за двома очікуваними справами.
 
Відповідно до грузинського закону будь-яка особа, затримана на підставі чинної та поточної справи, негайно постає перед судом.
 
"Мене протримали вже 9 днів без слухання, а адвокату тільки що сказав суддя у справі, що ніякого слухання не варто чекати цього тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, що новий посол Грузії надасть Києву роз’яснення у справі Саакашвілі.
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09 10 2021 15:49
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