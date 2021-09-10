ПОЛІТИКА НОВИНИЕкспрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, звернувся до міжнародної спільнота із закликом не залишити непоміченим його в ув'язненні без суду.
Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти
Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє Укрінформ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів, у той час, як майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі. Сподіваюся, ви не залишите непоміченим цю справу про ув'язнення без суду", - написав Саакашвілі.
За словами експрезидента, його арешт був заснований на двох судових вироках, які ніхто у світі не визнає, а також на ордер на арешт за двома очікуваними справами.
Відповідно до грузинського закону будь-яка особа, затримана на підставі чинної та поточної справи, негайно постає перед судом.
"Мене протримали вже 9 днів без слухання, а адвокату тільки що сказав суддя у справі, що ніякого слухання не варто чекати цього тижня", - зазначив він.
Нагадаємо, що новий посол Грузії надасть Києву роз’яснення у справі Саакашвілі.
Нагадаємо, що новий посол Грузії надасть Києву роз’яснення у справі Саакашвілі.
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