Суд наказав Трампу відновити роботу Голосу Америки
Вашингтонський Федеральний суд визнав, що спроба президента США Дональда Трампа закрити Голос Америки порушує закон і конституцію.
Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити роботу медіаресурса, повідомляє Politico.
"Поспішні дії адміністрації з ліквідації Голосу Америки та інших інформаційних структур, які фінансуються Агентством США з глобальних медіа, призвели до позбавлення роботи сотень журналістів і співробітників, багатьох із них можуть депортувати в їхні країни", - оголосив окружний суддя Ройс Ламберт.
Також зупинка мовлення сталася вперше за 80 років, що позбавило сотні мільйонів слухачів надійного джерела новин у багатьох країнах світу.
Суддя додав, що більше 80 років радіостанція Голос Америки працює згідно зі статутним мандатом і за рахунок постійних асигнувань Конгресу, і таким чином створила аудиторію з 425 млн слухачів… особливо в тих частинах світу, де вільна преса недоступна.
Однак адміністрація не надала практично жодних обґрунтувань цих скорочень, наголосив Ламберт.
"Важко уявити більш відвертий прояв свавілля та примхливості, ніж дії відповідачів у цій справі", – сказав суддя.
Ламберт зазначив, що ці дії, імовірно, є прямим порушенням конституції, оскільки "небажання адміністрації витрачати кошти відповідно до законів про асигнування, ухвалених Конгресом, є прямою образою влади законодавчої гілки".
Він також наказав адміністрації Трампа негайно відновити мовлення Голосу Америки, поновити всіх співробітників і підрядників на роботі й розморозити фінансування для інших афілійованих мереж, як-от Радіо Вільна Азія і Близькосхідна мережа мовлення.
Ще в лютому стало відомо, що Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки.