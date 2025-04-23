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Суд наказав Трампу відновити роботу Голосу Америки

23 квітня 2025, 10:11
Суд наказав Трампу відновити роботу Голосу Америки
Фото: detector.media
Припинення мовлення сталася вперше за 80 років.

Вашингтонський Федеральний суд визнав, що спроба президента США Дональда Трампа закрити Голос Америки порушує закон і конституцію. 

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити роботу медіаресурса, повідомляє Politico.

"Поспішні дії адміністрації з ліквідації Голосу Америки та інших інформаційних структур, які фінансуються Агентством США з глобальних медіа, призвели до позбавлення роботи сотень журналістів і співробітників, багатьох із них можуть депортувати в їхні країни", - оголосив окружний суддя Ройс Ламберт.

Також зупинка мовлення сталася вперше за 80 років, що позбавило сотні мільйонів слухачів надійного джерела новин у багатьох країнах світу.

Суддя додав, що більше 80 років радіостанція Голос Америки працює згідно зі статутним мандатом і за рахунок постійних асигнувань Конгресу, і таким чином створила аудиторію з 425 млн слухачів… особливо в тих частинах світу, де вільна преса недоступна.

Однак адміністрація не надала практично жодних обґрунтувань цих скорочень, наголосив Ламберт.

"Важко уявити більш відвертий прояв свавілля та примхливості, ніж дії відповідачів у цій справі", – сказав суддя.

Ламберт зазначив, що ці дії, імовірно, є прямим порушенням конституції, оскільки "небажання адміністрації витрачати кошти відповідно до законів про асигнування, ухвалених Конгресом, є прямою образою влади законодавчої гілки".

Він також наказав адміністрації Трампа негайно відновити мовлення Голосу Америки, поновити всіх співробітників і підрядників на роботі й розморозити фінансування для інших афілійованих мереж, як-от Радіо Вільна Азія і Близькосхідна мережа мовлення.

Ще в лютому стало відомо, що Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

 

Дональд ТрампсудГолос Америки

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