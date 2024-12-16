Суд Південної Кореї почав розгляд справи про імпічмент президента

Розглядатимуть справу шість суддів, і у них є до шести місяців аби внести вирок

Конституційний суд Південної Кореї розпочав у понеділок, 16 грудня, розгляд справи про імпічмент президента Юн Сук Йоля через його спробу запровадити воєнний стан у країні.

Слідчі заявили, що планують допитати його цього тижня.

Розглядатимуть цю справу шість суддів, і у них є до шести місяців, щоб вирішити: відсторонити Юна від посади, чи поновити його.

Спільна група слідчих із поліції, міністерства оборони та антикорупційного агентства планує викликати Юна на допит о 10 ранку у середу.