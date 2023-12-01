Суд постановив, що Трамп не застрахований від судового процесу за штурм Капітолія
Це може відкрити шлях до інших цивільних позовів проти нього.
Про це повідомляє The Washington Post.
Справа стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Розглядали її федеральні судді.
Демократи ще в два роки тому подали проти Трампа позов, де звинувтилили його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.
Закон був ухвалений для боротьби з насильством Ку-клукс-клану – руху за вищість білої раси – після Громадянської війниу США. Стверджувалось, що Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь в штурмі Капітолія.
Адвокати Трампа заявили, що він захищений від позову, адже як президент мав так званий абсолютний імунітет: звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.
Проте судді одноголосно вирішили, що Трамп "не встановив" свого права на імунітет в тому випадку.
Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від колишнього президента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Але Трамп може його оскаржити.
Місяць тому в Колорадо почали судовий процес, щоб не допустити Трампа до виборів 2024 року.