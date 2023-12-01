Суд постановив, що Трамп не застрахований від судового процесу за штурм Капітолія

Сьогодні Федеральний апеляційний суд США постановив, що експрезидента Дональда Трампа можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Це може відкрити шлях до інших цивільних позовів проти нього.

Про це повідомляє The Washington Post.

Справа стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Розглядали її федеральні судді.

Демократи ще в два роки тому подали проти Трампа позов, де звинувтилили його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.

Закон був ухвалений для боротьби з насильством Ку-клукс-клану – руху за вищість білої раси – після Громадянської війниу США. Стверджувалось, що Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь в штурмі Капітолія.

Адвокати Трампа заявили, що він захищений від позову, адже як президент мав так званий абсолютний імунітет: звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.

Проте судді одноголосно вирішили, що Трамп "не встановив" свого права на імунітет в тому випадку.

Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від колишнього президента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Але Трамп може його оскаржити.

Місяць тому в Колорадо почали судовий процес, щоб не допустити Трампа до виборів 2024 року.