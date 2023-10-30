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ПОЛІТИКА

У Колорадо почали судовий процес, щоб не допустити Трампа до виборів 2024 року

30 жовтня 2023, 15:56
У Колорадо почали судовий процес, щоб не допустити Трампа до виборів 2024 року
Фото: Yahoo Finanzas
Зазначається, що аналогічні позови на Трампа подали групи правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо - перша, яку вже скерували до суду.

У штаті Колорадо у понеділок, 30 жовтня, розпочався судовий процес, який має визначити, чи буде колишній президент США Дональд Трамп дискваліфікований на виборах 2024 року через його ймовірну причетність до штурму Капітолія у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що аналогічні позови на Трампа подали групи правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо - перша, яку вже скерували до суду.

Експрезидент США заперечує причетність до протиправних дій під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року натовпу його прихильниками, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Наразі соціологічні опитування свідчать, що Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, тож очікують, що наступного року повторно змагатиметься з Джо БайденомДжо Байден офіційно оголосив, що змагатиметься на виборах президента США у 2024 році.

Його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Ці справи порушують значною мірою неперевірені юридичні питання, і навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом США, в якому домінує консервативна більшість, що включає трьох призначенців Трампа.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня.

Зазначається, що суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила вже п'ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє - 25 жовтня.

Проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірному розпорядженню секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім того, напередодні президентських праймеріз 2024 розпочнеться суд над Трампом у справі про штурм Капітолію.

судТрампВибори в США

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