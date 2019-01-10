Суд про повернення акцій "ПриватБанку" Коломойському повторно перенесли

Попередні слухання у справі повернення акцій "ПриватБанку" Коломойському відбулися 24 вересня, тоді слухання також перенесли - на перше жовтня

Господарський суд Києва повторно переніс розгляд справи за позовом Ігоря Коломойського, у якому той хоче повернути собі акції націоналізованого "ПриватБанку". Новий розгляд справи відбудеться восьмого жовтня.

Відомо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення на користь колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, повідомляє "Громадське".

Так, 18 квітня - за три дні до другого туру виборів - Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.

20 квітня Печерський суд Києва скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які Національний банк видав "ПриватБанку" у 2013 році. Загальна сума цих кредитів складає 9,2 мільярда гривень. Згодом Коломойський подав 5 позовів про скасування своїх борг.

Надаємо, що "Нікопольський завод феросплавів", який належить до так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського, подав позов на загальну суму 22 мільйони гривень на "ПриватБанку".