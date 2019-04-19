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Суд продовжив арешт екс-голови Генштабу Замани на два місяці

Судові засідання з цього питання тривали декілька діб
Печерський районний суд Києва продовжив арешт екс-начальника Генштабу Володимира Замани до 17 червня.
Суд продовжив арешт екс-голови Генштабу Замани на два місяці Володимир Замана. Фото: file.liga.net

"Тільки що суддя Печерського суду Віталій Писанець задовольнив клопотання військової прокуратури і продовжив генерал-полковнику Замані утримання під вартою до 17 червня включно. Рішення прийнято на четверту добу нескінченних судових засідань", - повідомила журналіст Наталя Двалі в Facebook.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його про підозру у вчиненні державної зради.

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19 04 2019 10:53
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