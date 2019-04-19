Суд продовжив арешт екс-голови Генштабу Замани на два місяці

Судові засідання з цього питання тривали декілька діб

Печерський районний суд Києва продовжив арешт екс-начальника Генштабу Володимира Замани до 17 червня.

"Тільки що суддя Печерського суду Віталій Писанець задовольнив клопотання військової прокуратури і продовжив генерал-полковнику Замані утримання під вартою до 17 червня включно. Рішення прийнято на четверту добу нескінченних судових засідань", - повідомила журналіст Наталя Двалі в Facebook.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його про підозру у вчиненні державної зради.