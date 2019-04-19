НОВИНИПечерський районний суд Києва продовжив арешт екс-начальника Генштабу Володимира Замани до 17 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд продовжив арешт екс-голови Генштабу Замани на два місяці
Судові засідання з цього питання тривали декілька діб
Володимир Замана. Фото: file.liga.net
"Тільки що суддя Печерського суду Віталій Писанець задовольнив клопотання військової прокуратури і продовжив генерал-полковнику Замані утримання під вартою до 17 червня включно. Рішення прийнято на четверту добу нескінченних судових засідань", - повідомила журналіст Наталя Двалі в Facebook.
Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його про підозру у вчиненні державної зради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 04 2019 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента